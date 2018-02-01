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February 1, 2018 / 12:48 PM / Updated a day ago

BRIEF-Resolute Reports Q4 Earnings Per Share $0.14

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - Resolute Forest Products Inc:

* RESOLUTE REPORTS PRELIMINARY FOURTH QUARTER AND 2017 RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.14

* Q4 SALES $898 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.15 EXCLUDING ITEMS

* ‍ EXPECT IMPACT OF TRUCK DRIVER SHORTAGES TO CONTINUE TO AFFECT ALL BUSINESS SEGMENTS GOING INTO 2018​

* “‍MARKET FUNDAMENTALS REMAIN FAVORABLE IN OUR PULP AND LUMBER SEGMENTS”​

* ‍APPOINTMENT OF YVES LAFLAMME AS COMPANY‘S NEW PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER​

* QTRLY RESULTS IMPACTED BY ONGOING RESTRUCTURING AT CALHOUN PAPER OPERATIONS, MAINTENANCE OUTAGES AT SEVERAL LOCATIONS

* Q4 REVENUE VIEW $901.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ‍APPOINTMENT OF YVES LAFLAMME AS COMPANY‘S NEW PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, SUCCEEDING RICHARD GARNEAU​

* EXPECT TRUCK DRIVER SHORTAGES ISSUE TO CONTINUE TO AFFECT ALL BUSINESS SEGMENTS GOING INTO 2018

* IN PAPER, EXPECT POSITIVE PRICE MOMENTUM TO CARRY INTO Q1 Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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