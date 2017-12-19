FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Restamax Updates Its Long-Term Financial Goals And Strategy
Sections
Featured
Central banks, trade and bubbles threaten the status quo
analysis
Central banks, trade and bubbles threaten the status quo
Brace for a general election next year - Corbyn
uk
Brace for a general election next year - Corbyn
Chocolate makers innovate to entice health-conscious consumers
lifestyle
Chocolate makers innovate to entice health-conscious consumers
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
December 19, 2017 / 6:26 AM / Updated a day ago

BRIEF-Restamax Updates Its Long-Term Financial Goals And Strategy

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Restamax Oyj:

* REG-RESTAMAX PLC: RESTAMAX UPDATES ITS LONG-TERM FINANCIAL GOALS AND STRATEGY

* ‍HAS RATIFIED UPDATED LONG-TERM FINANCIAL GOALS AND STRATEGY FOR STRATEGY PERIOD 2018-2020​

* ‍GOAL IS TO REACH A REVENUE OF APPROXIMATELY MEUR 400 BY END OF 2020 AFTER INTERNAL ELIMINATIONS​

* ‍GOAL IS TO KEEP EBITDA AT A GOOD LEVEL THAT IS BETTER THAN AVERAGE LEVEL OF SECTOR IN BOTH SEGMENTS​

* ‍AIM IS TO INCREASE EBIT MARGIN IN BOTH SEGMENTS.​

* ‍COMPANY WILL ENDEAVOUR TO INCREASE DIVIDEND PAYMENTS EVERY YEAR.​

* ‍RESTAMAX‘S GOAL IS TO EXPAND ITS RESTAURANT BUSINESS ABROAD DURING 2018.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.