BRIEF-Restamax Updates Its Long-Term Financial Goals And Strategy

Dec 19 (Reuters) - Restamax Oyj:
* REG-RESTAMAX PLC: RESTAMAX UPDATES ITS LONG-TERM FINANCIAL GOALS AND STRATEGY
* HAS RATIFIED UPDATED LONG-TERM FINANCIAL GOALS AND STRATEGY FOR STRATEGY PERIOD 2018-2020
* GOAL IS TO REACH A REVENUE OF APPROXIMATELY MEUR 400 BY END OF 2020 AFTER INTERNAL ELIMINATIONS
* GOAL IS TO KEEP EBITDA AT A GOOD LEVEL THAT IS BETTER THAN AVERAGE LEVEL OF SECTOR IN BOTH SEGMENTS
* COMPANY WILL ENDEAVOUR TO INCREASE DIVIDEND PAYMENTS EVERY YEAR.
* RESTAMAX‘S GOAL IS TO EXPAND ITS RESTAURANT BUSINESS ABROAD DURING 2018. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)