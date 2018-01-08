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BRIEF-Resverlogix, Medison Pharma Ltd Announce Strategic Licensing Agreement
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January 8, 2018 / 2:14 PM / a day ago

BRIEF-Resverlogix, Medison Pharma Ltd Announce Strategic Licensing Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Resverlogix Corp:

* RESVERLOGIX AND MEDISON PHARMA LTD. ANNOUNCE STRATEGIC LICENSING AGREEMENT

* RESVERLOGIX CORP - ‍UNDER TERMS OF AGREEMENT, MEDISON HAS EXCLUSIVE RIGHTS TO DISTRIBUTE AND MARKET APABETALONE IN ISRAEL​

* RESVERLOGIX CORP - CO IS ELIGIBLE TO RECEIVE FROM MEDISON, ASCENDING DOUBLE DIGIT ROYALTIES BASED ON FUTURE NET SALES OF PRODUCT IN REGION

* RESVERLOGIX CORP - ENTERED LICENSING AGREEMENT WITH MEDISON PHARMA FOR CO‘S LEAD THERAPEUTIC CANDIDATE, APABETALONE IN ISRAEL AND PALESTINE AUTHORITY

* RESVERLOGIX CORP - MEDISON WILL BE RESPONSIBLE FOR ALL REGULATORY, SALES AND MARKETING COSTS FOR APABETALONE IN ISRAEL REGION Source text for Eikon: Further company coverage:

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