FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Banks
Market Analysis
Winter Olympics
The Trump Effect
Technology
Entertainment
The Wider Image
Financials
February 19, 2018 / 4:44 PM / Updated a day ago

BRIEF-Retail Estates Q3 Net Rental Income EUR 55.45‍​ Million, Up 13.79 Percent

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 19 (Reuters) - RETAIL ESTATES NV:

* Q3 NET INCOME EUR 29.92‍​ MILLION

* Q3 NET RENTAL INCOME EUR 55.45‍​ MILLION, UP 13.79 PERCENT

* OCCUPANCY RATE AT END-DEC. 98.31‍​ PERCENT VERSUS 98.13% AT END-MARCH

* Q3 EPRA RESULT EUR 33.91 MILLION VERSUS EUR 28.05 MILLION YEAR AGO

* END-DEC. FAIR VALUE OF REAL ESTATE PORTFOLIO EUR 1.33 BILLION

* EXPECTED DIVIDEND INCREASED TO EUR 3.60 GROSS PER SHARE

* MACROECONOMIC UNCERTAINTIES DON‘T ALLOW PREDICTIONS ABOUT CHANGES IN FAIR VALUE OF INTEREST RATE HEDGING INSTRUMENTS

* MACROECONOMIC UNCERTAINTIES DON‘T ALLOW PREDICTIONS ABOUT EVOLUTION OF FAIR VALUE OF INVESTMENT PROPERTIES Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.