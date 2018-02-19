BRIEF-Retailer McColl's says current trading affected by P&H disruption

Feb 19 (Reuters) - Mccoll’s Retail Group Plc:
* ADJUSTED EBITDA EXCLUDING PROPERTY-RELATED ITEMS 3 , INCREASED BY 20.0% TO £44.0M (2016: £36.7M)
* TOTAL LFL SALES FOR 11 WEEK PERIOD ENDED 11 FEBRUARY 2018 WERE DOWN 2.2%
* CURRENT TRADING NUMBERS HELD BACK BY SALES IN OUR STORES FORMERLY SUPPLIED BY P&H WHERE LFL SALES WERE DOWN 3.6%
* IN JANUARY, AS PLANNED, WE LAUNCHED NEW SAFEWAY RANGE OF AROUND 400 PRODUCTS TO 102 STORES
* WE HAVE BEEN PLEASED WITH EARLY CUSTOMER REACTION TO SAFEWAY PRODUCTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By UK Bureau)