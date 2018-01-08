FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Revance Therapeutics Inc Announced Interim 8-Week Phase 2A Results For Rt002 In Treating Plantar Fasciitis
Sections
Featured
Morrisons and Tesco stand out in Christmas battle
Retailers
Morrisons and Tesco stand out in Christmas battle
GM races to build a formula for profitable electric cars
autos
GM races to build a formula for profitable electric cars
Britain sets Pyeongchang target of at least five medals
sport
Britain sets Pyeongchang target of at least five medals
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
January 8, 2018 / 1:24 PM / a day ago

BRIEF-Revance Therapeutics Inc Announced Interim 8-Week Phase 2A Results For Rt002 In Treating Plantar Fasciitis

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Revance Therapeutics Inc:

* REVANCE THERAPEUTICS INC - ANNOUNCED INTERIM 8-WEEK PHASE 2A RESULTS FOR RT002 IN TREATING PLANTAR FASCIITIS

* REVANCE THERAPEUTICS INC - TRIAL‘S PRIMARY ENDPOINT SHOWED ROBUST IMPACT ON PAIN, WITH GREATER THAN 50% REDUCTION FOR PATIENTS TREATED WITH RT002

* REVANCE THERAPEUTICS INC - RT002 APPEARED TO BE GENERALLY SAFE AND WELL-TOLERATED THROUGH WEEK 8

* REVANCE THERAPEUTICS - EXPECT TO CONDUCT ANOTHER PHASE 2A TRIAL WITH MODIFIED DESIGN TO DEMONSTRATE RT002‘S ABILITY TO TREAT PLANTAR FASCIITIS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.