FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Revance’s RT002 Meets Primary, Secondary Endpoints In Sakura Phase 3 Trials
Sections
Featured
Businesses, unions urge UK and EU to settle citizens' rights for Christmas
The road to Brexit
Businesses, unions urge UK and EU to settle citizens' rights for Christmas
U.S. inmate deaths reveal “torturous” use of Tasers
Special Report
reuters investigates
U.S. inmate deaths reveal “torturous” use of Tasers
London hails electric cabs for a fare to a "different world"
Environment
London hails electric cabs for a fare to a "different world"
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News - Americas
December 5, 2017 / 12:45 PM / a day ago

BRIEF-Revance’s RT002 Meets Primary, Secondary Endpoints In Sakura Phase 3 Trials

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - Revance Therapeutics Inc:

* REVANCE’S RT002 MEETS PRIMARY AND ALL SECONDARY ENDPOINTS, ACHIEVES 6-MONTH DURATION IN PIVOTAL SAKURA PHASE 3 TRIALS FOR GLABELLAR LINES

* SAYS RT002 DELIVERED HIGHLY STATISTICALLY SIGNIFICANT REDUCTION IN SEVERITY OF GLABELLAR LINES AT WEEK 24

* SAYS RT002 DELIVERED POSITIVE TOP-LINE RESULTS IN ALLEVIATING MODERATE-TO-SEVERE GLABELLAR LINES IN 2 PIVOTAL SAKURA PHASE 3 TRIALS

* SAYS RT002 APPEARED GENERALLY SAFE AND WELL-TOLERATED IN BOTH STUDIES

* SAYS ASSUMING SUCCESSFUL COMPLETION OF SAKURA 3, COMPANY PLANS TO SUBMIT A BIOLOGICS LICENSE APPLICATION IN FIRST HALF OF 2019

* SAYS LONG-TERM SAFETY TRIAL, SAKURA 3, IS FULLY ENROLLED AND IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN SECOND HALF OF 2018

* SAYS COMPANY PLANS TO LAUNCH RT002 IN U.S. IN 2020, PENDING APPROVAL BY FDA Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.