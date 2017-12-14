FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Revised Sibanye-Stillwater Business Plan Could Affect A Further 890 Staff
Sections
Featured
Disney buying Fox film and TV units for $52 billion
business
Disney buying Fox film and TV units for $52 billion
Overton strikes twice as Australia push to 88-2
Sport
Overton strikes twice as Australia push to 88-2
May wins applause from EU leaders for Brexit efforts
May wins applause from EU leaders for Brexit efforts
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Breaking City News
December 14, 2017 / 9:58 AM / Updated a day ago

BRIEF-Revised Sibanye-Stillwater Business Plan Could Affect A Further 890 Staff

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Lonmin Plc:

* LONMIN TO PUBLISH ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS IN JANUARY 2018- SIBANYE PRESENTANTION

* SIBANYE SAYS EXPECTS COMPETITION CLEARANCE TO BE OBTAINED IN H2 2018

* LONMIN SHAREHOLDER APPROVAL AND COURT MEETING EXPECTED IN H2 2018

* SIBANYE-STILLWATER SHAREHOLDER APPROVAL EXPECTED IN H2 2018

* LONMIN CEO SAYS BELIEVES OFFER IS IN THE BEST INTERESTS OF LONMIN, LONMIN SHAREHOLDERS AND OTHER STAKEHOLDERS

* LONMIN CEO SAYS LONMIN CONTINUES TO BE HAMSTRUNG BY LIQUIDITY CONCERNS

* SIBANYE-STILLWATER REVISED MINE PLAN SEES JOB CUTS OF APPROX 12,600 EMPLOYEES OVER THREE YEARS AS LONMIN GENERATION ONE SHAFTS REACH END OF LIFE

* REVISED SIBANYE-STILLWATER BUSINESS PLAN COULD AFFECT A FURTHER 890 STAFF Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Zandi Shabalala)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.