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BRIEF-Rhoen Klinikum: Bernard Grosse Broermann refers to his notification
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June 14, 2017 / 1:42 PM / 2 months ago

BRIEF-Rhoen Klinikum: Bernard Grosse Broermann refers to his notification

Reuters Staff

1 Min Read

June 14 (Reuters) - RHOEN KLINIKUM AG:

* DR. BERNARD GROSSE BROERMANN CONSIDERS HOLDING IN CORPORATION AS A LONG-TERM STRATEGIC INVESTMENT

* DR. BERNARD GROSSE BROERMANN IS EVENTUALLY WILLING TO OBTAIN FURTHER VOTING RIGHTS BY ACQUISITION OR ANY OTHER WAY WITHIN NEXT 12 MONTHS - DEPENDING ON SHARE PRICE AND GENERAL PERFORMANCE OF CORPORATION

* DR. BERNARD GROSSE BROERMANN INTENDS TO OBTAIN AN APPROPRIATE REPRESENTATION ON SUPERVISORY BOARD AND INTENDS TO EXECUTE HIS VOTING RIGHTS ACCORDINGLY

* DR. BERNARD GROSSE BROERMANN DOES NOT INTEND TO ESSENTIALLY CHANGE CAPITAL STRUCTURE OF CORPORATION, ESPECIALLY WITH REGARDS TO RATIO OF INTERNAL/OUTSIDE FINANCING AND DIVIDEND POLICY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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