BRIEF-Richter Q4 net profit misses, Esmya sales beat forecast

Feb 12 (Reuters) - Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt :
* Q4 NET PROFIT HUF 6.6 BILLION ($25.91 MILLION) VERSUS HUF 9.9 BILLION ANALYST FORECAST IN PORTFOLIO.HU SURVEY
* Q4 REVENUES HUF 110.2 BILLION VERSUS HUF 108.8 BILLION ANALYST FORECAST
* FULL-YEAR 2017 OPERATING PROFIT MARGIN 15.5 PERCENT VERSUS 15-16 PERCENT GUIDANCE
* FULL-YEAR REVENUES FROM UTERINE FIBROID MEDICINE ESMYA EUR 93 MILLION VERSUS EUR 85 MILLION GUIDANCE
* EUROPEAN MEDICINES AGENCY IMPOSED TEMPORARY RESTRICTIONS ON ESMYA MEDICINE PENDING A CONCLUSION OF ITS REVIEW INTO RISKS
* RICHTER HAS SAID RESTRICTIONS ON ESMYA WOULD LEAD TO TEMPORARY LOSS OF REVENUE FROM MEDICINE UNTIL EXPECTED FINAL RULING IN MAY
* RICHTER SHARES FELL 6.6 PCT TO WEAKEST LEVEL SINCE DEC 2016 ON FRIDAY Further company coverage:
$1 = 254.68 forints Reporting by Gergely Szakacs; Editing by Daniel Wallis