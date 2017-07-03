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#Swiss Market Report
July 3, 2017 / 4:56 AM / a month ago

BRIEF-Rieter buys SSM Textile Machinery division from Schweiter

Reuters Staff

1 Min Read

July 3 (Reuters) - RIETER HOLDING AG:

* RIETER ACQUIRES THE SSM TEXTILE MACHINERY DIVISION FROM SCHWEITER

* PURCHASE PRICE AMOUNTS TO CHF 124.2 MILLION, CONSISTING OF ENTERPRISE VALUE OF CHF 100.0 MILLION AND LIQUID FUNDS.

* IS FINANCING THE PURCHASE PRICE FROM EXISTING FUNDS

* ACQUISITION WILL HAVE A POSITIVE IMPACT ON EARNINGS PER SHARE

* THE BUSINESS WILL BE ATTACHED TO THE BUSINESS GROUP COMPONENTS AS AN INDEPENDENT UNIT

* RIETER WILL CONTINUE TO OPERATE SSM IN ITS CURRENT FORM AND WITH THE EXISTING MANAGEMENT Source text - bit.ly/2tAm7DW Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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