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#Regulatory News - Americas
January 24, 2018 / 10:09 PM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Rimini Street Files Court Petition To Recover Additional $32 Million From Oracle

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - Rimini Street Inc:

* RIMINI STREET FILES COURT PETITION TO RECOVER ADDITIONAL $32 MILLION FROM ORACLE

* AMOUNT SOUGHT IS IN ADDITION TO ANNOUNCED FAVORABLE APPEAL DECISION THAT SHOULD RESULT IN A REFUND OF UP TO NEARLY $50 MILLION FROM ORACLE

* COMPANY IS ASKING COURT OF APPEALS TO REHEAR CALCULATION OF $22 MILLION IN PREJUDGMENT INTEREST

* COMPANY IS ALSO ASKING COURT OF APPEALS TO REHEAR AWARD OF $12 MILLION IN NON-TAXABLE COSTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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