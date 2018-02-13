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February 13, 2018 / 6:11 AM / a day ago

BRIEF-Riyad Bank Q4 Profit Rises

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - RIYAD BANK SJSC:

* Q4 NET PROFIT 974 MILLION RIYALS VERSUS 293 MILLION RIYALS YEAR AGO

* AS OF END-DEC 2017, LOAN AND ADVANCES STAND AT 138.84 BILLION RIYALS, DOWN 2.85 PERCENT YEAR-ON-YEAR

* AS OF END-DEC 2017, CUSTOMER DEPOSITS STAND AT 154.37 BILLION RIYALS, DOWN 1.48 PERCENT YEAR-ON-YEAR

* Q4 NET PROFIT INCREASED BECAUSE OF LOWER TOTAL OPERATING EXPENSES BY 29.2 PERCENT, MAINLY DUE TO DECREASE IN IMPAIRMENT CHARGE FOR CREDIT LOSSES‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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