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January 30, 2018 / 9:40 PM / a day ago

BRIEF-Robert Half International - For The Quarter Ended December 31, 2017, Net Income Was $.38 Per Share‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - Robert Half International Inc:

* FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2017, NET INCOME WAS $.38 PER SHARE‍​

* FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2017, REVENUES OF $1.35 BILLION‍​

* ROBERT HALF-INCLUDED IN Q4 EARNINGS, ESTIMATED IMPACT OF NON-CASH CHARGE TO PROVISION FOR INCOME TAXES OF $34 MILLION,RESULTING FROM TAX CUTS AND JOBS ACT‍​

* ROBERT HALF - EXCLUDING THE CHARGE, Q4 NET INCOME WAS $.65 PER SHARE

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.51, REVENUE VIEW $1.32 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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