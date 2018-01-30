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January 30, 2018 / 7:09 AM / 2 days ago

BRIEF-‍Robert Walters PLC non-executive chairman steps down

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - Robert Walters Plc:

* ‍ROBERT WALTERS PLC, LEADING INTERNATIONAL RECRUITMENT GROUP, ANNOUNCES THAT LESLIE VAN DE WALLE HAS INFORMED BOARD OF HIS INTENTION TO STEP DOWN AS NON-EXECUTIVE CHAIRMAN EFFECTIVE 1 ST MARCH 2018

* CAROL HUI, WHO IS CURRENTLY SENIOR INDEPENDENT DIRECTOR OF THE GROUP, AND CHIEF OF STAFF AND GENERAL COUNSEL FOR HEATHROW AIRPORT, WILL STEP UP TO THE ROLE OF CHAIRMAN

* BRIAN MCARTHUR-MUSCROFT WILL TAKE ON THE ROLE OF SENIOR INDEPENDENT DIRECTOR AND THE BOARD HAS BEGUN THE PROCESS OF IDENTIFYING AN ADDITIONAL NON-EXECUTIVE DIRECTOR​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Emma Rumney)

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