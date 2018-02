Feb 23 (Reuters) - BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES, SISTEMAS DE NEGOCIACION SA:

* ROBOT SA TO START TRADING ON SPAIN‘S ALTERNATIVE MARKET ON FEB 27

* GALIL CAPITAL RE SPAIN SOCIMI SA TO START TRADING ON SPAIN‘S ALTERNATIVE MARKET ON FEB 28

