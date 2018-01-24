BRIEF-Rockwell Automation Posts Q1 Adj. Earnings Per Share $1.96

Jan 24 (Reuters) - Rockwell Automation Inc:
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.74 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* ARCHITECTURE & SOFTWARE QUARTERLY SALES WERE $746.9 MILLION, AN INCREASE OF 7.3 PERCENT
* CONTROL PRODUCTS & SOLUTIONS QUARTERLY SALES WERE $839.7 MILLION, AN INCREASE OF 5.8 PERCENT
* QTRLY DILUTED LOSS PER SHARE INCLUDES $3.68 OF PROVISIONAL CHARGES RELATED TO TAX CUTS AND JOBS ACT OF 2017
* “INCREASING INVESTMENTS IN FISCAL 2018 IN ORDER TO ACCELERATE PROFITABLE GROWTH AND OTHER LONG-TERM OBJECTIVES”
* IN QUARTER, HEAVY INDUSTRY VERTICALS “PERFORMED WELL”, SUPPORTED BY RECOVERY IN OIL AND GAS
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $7.48 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* DECREASE IN EPS IN QUARTER WAS DUE TO CHARGES ASSOCIATED WITH TAX ACT TOTALING $479.7 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: