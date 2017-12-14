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BRIEF-Rockwell Medical Signs Exclusive License Agreement With Comercializadora BioRenal SpA
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December 14, 2017 / 2:49 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Rockwell Medical Signs Exclusive License Agreement With Comercializadora BioRenal SpA

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Rockwell Medical Inc:

* ROCKWELL MEDICAL SIGNS EXCLUSIVE LICENSE AGREEMENT WITH COMERCIALIZADORA BIORENAL SPA TO COMMERCIALIZE TRIFERIC® IN CHILE

* ROCKWELL MEDICAL - UNDER TERMS OF AGREEMENT, BIORENAL TO BECOME EXCLUSIVE DISTRIBUTOR FOR TRIFERIC IN CHILE FOR AN INITIAL COMMERCIAL TERM OF 5 YEARS

* ROCKWELL MEDICAL-BIORENAL TO ASSUME REGULATORY RESPONSIBILITIES,RELATED EXPENSES IN OBTAINING GOVERNMENT COMMERCIAL MARKETING APPROVAL FOR TRIFERIC Source text for Eikon: Further company coverage:

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