FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Rothschild & Co H1 Overall Revenue Increased To 852 Million Euros‍​
Sections
Featured
Bitcoin tops $10,000, 10-fold increase in 2017
Business
Bitcoin tops $10,000, 10-fold increase in 2017
As West frowns on Putin, Russians learn the military way
The Wider Image
As West frowns on Putin, Russians learn the military way
EU's Barnier hopes to report on Brexit bill soon
EU's Barnier hopes to report on Brexit bill soon
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
November 28, 2017 / 4:55 PM / in 18 hours

BRIEF-Rothschild & Co H1 Overall Revenue Increased To 852 Million Euros‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - ROTHSCHILD & CO SCA:

* H1 OVERALL REVENUE INCREASED BY €50 MILLION (+6%) TO €852 MILLION‍​

* H1 NET INCOME GROUP SHARE INCLUDING EXCEPTIONALS OF €88 MILLION, UP 31%

* H1 NEGATIVE FOREIGN EXCHANGE TRANSLATION EFFECTS OF €16 MILLION ON REVENUE

* H1 NEGATIVE FOREIGN EXCHANGE TRANSLATION EFFECTS MILLION POSITIVE ON NET INCOME GROUP SHARE OF €1 MILLION

* CORE EQUITY TIER 1 RATIO AS OF SEPT 30 OF ‍​18.7 PERCENT

* GLOBAL SOLVENCY RATIO AS OF SEPT 30 OF ‍​ 19.5 PERCENT

* EXPECTS IN Q4 BUSINESS PERFORMANCE TO BE SLIGHTLY BETTER THAN RUN RATE ACHIEVED IN H1

* IN GLOBAL ADVISORY: ANTICIPATES 9M REVENUE TO FOLLOW SIMILAR YOY TREND TO THAT SEEN IN H1 Source text for Eikon Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.