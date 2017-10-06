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BRIEF-Royal Mail writes to CWU invoking legally-binding external mediation process
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October 6, 2017 / 5:38 PM / 12 days ago

BRIEF-Royal Mail writes to CWU invoking legally-binding external mediation process

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 6 (Reuters) - Royal Mail Plc

* WRITTEN TO CWU INVOKING LEGALLY-BINDING EXTERNAL MEDIATION PROCESS UNDER DISPUTE RESOLUTION PROCEDURES IN AGENDA FOR GROWTH‍​

* REQUESTED CWU WITHDRAW ITS NOTIFICATION OF INDUSTRIAL ACTION AND COMMIT TO FOLLOWING THE DISPUTE RESOLUTION PROCEDURES

* IF CWU DOES NOT WITHDRAW NOTICE OF STRIKE BY 12 NOON OCT. 9, WILL LODGE APPLICATION WITH HIGH COURT FOR INJUNCTION TO PREVENT INDUSTRIAL ACTION

* CONTRARY TO CWU’S CLAIM IN ITS RECENT RELEASE, EXTERNAL MEDIATION AS SET OUT IN THE AGENDA FOR GROWTH AGREEMENT HAS NOT YET TAKEN PLACE Further company coverage:

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