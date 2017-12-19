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BRIEF-Rucaparib MAA Referred By CHMP To Scientific Advisory Group On Oncology For Review
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December 19, 2017 / 1:22 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Rucaparib MAA Referred By CHMP To Scientific Advisory Group On Oncology For Review

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Clovis Oncology Inc:

* RUCAPARIB MAA FOR THE OVARIAN CANCER TREATMENT INDICATION REFERRED BY CHMP TO SCIENTIFIC ADVISORY GROUP ON ONCOLOGY FOR REVIEW EXPECTED IN FEBRUARY 2018

* CLOVIS ONCOLOGY INC - IN JANUARY 2018, COMPANY PLANS TO NOTIFY EMA OF ITS INTENT TO SUBMIT A NEW MAA IN Q2 2018

* CLOVIS ONCOLOGY - PLANS TO NOTIFY EMA OF INTENT TO SUBMIT A NEW MAA FOR MAINTENANCE TREATMENT INDICATION IN WOMEN WITH ADVANCED OVARIAN CANCER

* CLOVIS ONCOLOGY INC - EXACT DATE FOR SAG MEETING HAS NOT YET BEEN SET BUT WE EXPECT IT TO TAKE PLACE IN EARLY FEBRUARY 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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