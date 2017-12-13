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BRIEF-Rudolph And Sletten Design-Build Team Selected To Construct New Sacramento Building
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December 13, 2017 / 11:17 AM / a day ago

BRIEF-Rudolph And Sletten Design-Build Team Selected To Construct New Sacramento Building

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 13 (Reuters) - Tutor Perini Corp:

* RUDOLPH AND SLETTEN DESIGN-BUILD TEAM SELECTED TO CONSTRUCT NEW SACRAMENTO BUILDING

* TUTOR PERINI CORP - ANTICIPATED CONTRACT VALUE IS APPROXIMATELY $238 MILLION

* TUTOR PERINI SAYS UNIT SELECTED BY CALIFORNIA DEPARTMENT OF GENERAL SERVICES TO CONSTRUCT NEW OFFICE BUILDING AT 1215 O STREET IN DOWNTOWN SACRAMENTO

* TUTOR PERINI CORP - DGS EXPECTS TO EXECUTE A CONTRACT WITH UNIT AS SOON AS FEBRUARY 2018

* TUTOR PERINI SAYS ESTIMATED COMPLETION DATE OF CONTRACT IS IN EARLY 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

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