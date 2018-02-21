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February 21, 2018 / 12:29 PM / a day ago

BRIEF-Ruth's Hospitality Group Reports Q4 EPS $0.31 From Continuing Operations

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - Ruth’s Hospitality Group Inc:

* SEES 2018​ ‍CAPITAL EXPENDITURES OF $29 MILLION TO $31 MILLION

* RUTH’S HOSPITALITY GROUP, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.31 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q4 REVENUE ROSE 15.3 PERCENT TO $124.1 MILLION

* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.44 EXCLUDING ITEMS

* ‍COMPANY ANNOUNCES 22% INCREASE IN QUARTERLY DIVIDEND TO $0.11 PER SHARE​

* ‍Q4 COMPARABLE RESTAURANT SALES INCREASE 1.5% ON A COMPARABLE 14-WEEK BASIS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 806 749 1136)

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