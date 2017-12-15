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BRIEF-Ryanair executive says will consider pilots' demand for local contracts
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December 15, 2017 / 1:00 PM / a day ago

BRIEF-Ryanair executive says will consider pilots' demand for local contracts

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 15 (Reuters) - Ryanair Chief People Officer Eddie Wilson, speaking to Reuters:

* RYANAIR CHIEF PEOPLE OFFICER SAYS WILLING TO TALK TO UNIONS ABOUT POSSIBILITY OF LOCAL CONTRACTS FOR PILOTS

* RYANAIR CHIEF PEOPLE OFFICER SAYS AIRLINE HAS NOT PILOT SHORTAGE AND NEVER DID

* RYANAIR CHIEF PEOPLE OFFICER SAYS NO REASON TO THINK COSTS WILL INCREASE AS A RESULT OF UNION RECOGNITION

* RYANAIR CHIEF PEOPLE OFFICER SAYS ‘WE HAVE BEEN PAYING A PREMIUM TO KEEP THE UNIONS OUT’

* RYANAIR CHIEF PEOPLE OFFICER, ASKED IF HE EXPECTS PILOT STRIKES TO BE CALLED OFF, SAID IT WAS ABOUT UNION RECOGNITION AND WE ARE GIVING THEM THAT

* RYANAIR CHIEF PEOPLE OFFICER SAYS THINKS A PAN-EUROPEAN PILOT BODY UNLIKELY TO BE PRACTICAL, MORE LIKELY TO DEAL DIRECTLY WITH COUNTRY UNIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Conor Humphries)

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