FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Davos
Markets
The Trump Effect
Reuters Backstory
Autos
Sport
Entertainment
January 24, 2018 / 10:41 PM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Ryerson Sees Q4 2017 Revenue About $810 Million

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - Ryerson Holding Corp:

* RYERSON PROVIDES FOURTH QUARTER 2017 GUIDANCE AND ANNOUNCES CONFERENCE CALL TO BE HELD ON MARCH 6, 2018

* SEES Q4 2017 REVENUE ABOUT $810 MILLION

* ‍AVERAGE SELLING PRICES IN Q4 OF 2017 ARE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY THREE PERCENT HIGHER THAN Q3 OF 2017​

* ‍Q4 SHIPMENTS EXPECTED TO BE ABOUT NINE PERCENT LOWER SEQUENTIALLY DUE TO FEWER SHIPPING DAYS AND NORMAL SEASONAL DEMAND​

* ‍COMPANY EXPECTS Q4 2017 NET LOSS ATTRIBUTABLE TO RYERSON HOLDING CORPORATION IN RANGE OF $2 MILLION TO $4 MILLION​

* RYERSON HOLDING SAYS ESTIMATED Q4 2017 EARNINGS GUIDANCE DOES NOT INCLUDE IMPACT FROM ANY RECENT FEDERAL TAX LEGISLATION CHANGES IN UNITED STATES

* EXPECTS Q4 NET ‍LOSS ATTRIBUTABLE TO RYERSON HOLDING TO INCLUDE LIFO EXPENSE OF $7 MILLION TO $10 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.