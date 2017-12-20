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BRIEF-SAExploration Announces Entry Into Comprehensive Restructuring Support Agreement
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#Mergers & Acquisitons - Americas
December 20, 2017 / 12:38 PM / 5 days ago

BRIEF-SAExploration Announces Entry Into Comprehensive Restructuring Support Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - Saexploration Holdings Inc:

* SAEXPLORATION ANNOUNCES ENTRY INTO COMPREHENSIVE RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT

* SAEXPLORATION HOLDINGS INC - IN CONNECTION WITH RESTRUCTURING, SAE HAS REACHED AGREEMENT IN PRINCIPLE TO INCREASE FACE AMOUNT OF REVOLVER TO $20 MILLION

* SAEXPLORATION HOLDINGS INC - SAE EXPECTS THAT IT WILL HAVE ELIMINATED APPROXIMATELY $87 MILLION IN PRINCIPAL AMOUNT OF OUTSTANDING DEBT

* SAEXPLORATION HOLDINGS INC - AS OF DECEMBER 15, 2017, SAE‘S BACKLOG WAS APPROXIMATELY $49.7 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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