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March 2, 2018 / 9:36 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-SAExploration Holdings Enters Second Amendment To First Amended And Restated Credit And Security Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

March 2 (Reuters) - Saexploration Holdings Inc:

* SAEXPLORATION HOLDINGS SAYS ON FEB 28, CO ENTERED INTO A SECOND AMENDMENT TO FIRST AMENDED AND RESTATED CREDIT AND SECURITY AGREEMENT - SEC FILING

* SAEXPLORATION HOLDINGS INC - ‍AMENDMENT NO. 2, REMOVES CONDITION PROVIDING FOR A EARLY MATURITY OF SEPTEMBER 14, 2018​

* SAEXPLORATION HOLDINGS INC - ‍MATURITY DATE OF FIRST AMENDED AND RESTATED CREDIT AND SECURITY AGREEMENT IS JANUARY 2, 2020​

* SAEXPLORATION HOLDINGS - ON FEBRUARY 28, 2018, CO, UNITS ALSO ENTERED INTO THIRD AMENDMENT TO TERM LOAN AND SECURITY AGREEMENT, DATED JUNE 29, 2016

* SAEXPLORATION HOLDINGS INC - AMENDMENT NO. 3, AMONG OTHER THINGS, REMOVES CONDITION PROVIDING FOR A EARLY MATURITY OF JANUARY 2, 2019 Source text: (bit.ly/2HV1MO1) Further company coverage:

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