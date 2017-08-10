FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 days ago
BRIEF-SAF Holland Q2 EBIT down at 20.6 mln euros
#NorthKorea
#Trump
#Brexit
#Economy
#Science
#Technology
#Sport
Sections
Featured
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
August 10, 2017 / 5:38 AM / 3 days ago

BRIEF-SAF Holland Q2 EBIT down at 20.6 mln euros

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 10 (Reuters) - SAF HOLLAND SA:

* DGAP-NEWS: SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND RECORDS STRONG ORGANIC SALES GROWTH AND AN ADJUSTED EBIT MARGIN OF 8.9% IN THE SECOND QUARTER

* Q2 EBIT 20.6 MILLION EUR VERSUS 23.8 MILLION EUR YEAR AGO

* ‍GROUP SALES INCREASE BY 9.7% IN Q2 OF 2017​

* ‍OUTLOOK: AFTER STRONG FIRST HALF-YEAR, SALES IN 2017 EXPECTED TO TEND TOWARDS UPPER END OF PLANNED TARGET RANGE; COMPANY CONFIRMS FORECAST FOR ADJUSTED EBIT MARGIN​

* ‍EBIT IN FIRST HALF OF 2017 REACHED EUR 41.6 MILLION AND WAS BELOW PREVIOUS YEAR'S LEVEL OF EUR 44.6 MILLION​

* ‍EBIT IN Q2 AMOUNTED TO EUR 20.6 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 23.8 MILLION)​

* ‍ADJUSTED RESULT FOR PERIOD IN Q2 OF 2017 WAS 6.5% LOWER THAN IN SAME PERIOD OF PREVIOUS YEAR REACHING EUR 15.9 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.