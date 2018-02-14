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February 14, 2018 / 10:19 PM / Updated a day ago

BRIEF-Safeguard Scientifics Issues Statement

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Safeguard Scientifics Inc:

* SAFEGUARD SCIENTIFICS ISSUES STATEMENT

* SAFEGUARD SCIENTIFICS RESPONDS TO STATEMENTS FROM SIERRA CAPITAL INVESTMENTS L.P. AND YAKIRA CAPITAL MANAGEMENT

* SAFEGUARD SCIENTIFICS-‍NEITHER SIERRA NOR YAKIRA PROVIDED ANY “NEW, CREDIBLE AND ACTIONABLE IDEAS FOR ENHANCING VALUE FOR ALL SAFEGUARD SHAREHOLDERS”​

* SAFEGUARD SCIENTIFICS - IS REVIEWING A NUMBER OF POTENTIAL CANDIDATES FOR BOARD, INCLUDING THOSE CANDIDATES SUGGESTED BY SIERRA AND YAKIRA​

* SAFEGUARD SCIENTIFICS - AS PART OF PLAN TO STREAMLINE ORGANIZATIONAL STRUCTURE,CO CEASED DEPLOYMENT OF CAPITAL INTO NEW PARTNER COMPANY OPPORTUNITIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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