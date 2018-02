Feb 14 (Reuters) - SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA SOGUK HAVA TESISLERI IHRACAT ITHALAT SANAYI:

* FY 2017 NET PROFIT OF 1.4 MILLION LIRA VERSUS 2.9 MILLION LIRA YEAR AGO‍​

* FY 2017 REVENUE OF 68.0 MILLION LIRA VERSUS 65.2 MILLION LIRA YEAR AGO