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February 19, 2018 / 7:07 AM / a day ago

BRIEF-Saga names Patrick O'Sullivan as new chairman

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 19 (Reuters) - Saga Plc:

* ‍APPOINTMENT OF PATRICK O‘SULLIVAN AS CHAIRMAN​

* ‍APPOINTMENT OF PATRICK O‘SULLIVAN AS CHAIRMAN WITH EFFECT FROM 1 MAY 2018.​

* ‍PATRICK IS HUGELY EXPERIENCED IN GROWING BUSINESSES IN FINANCIAL SERVICES AND INSURANCE INDUSTRY. HE HAS BEEN CHAIRMAN OF OLD MUTUAL PLC, FTSE 100 DIVERSIFIED FINANCIAL SERVICES CONGLOMERATE, SINCE JANUARY 2010.​

* APPOINTMENT OF PATRICK O‘SULLIVAN AS CHAIRMAN

* APPOINTMENT OF PATRICK O‘SULLIVAN AS CHAIRMAN Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By UK Bureau)

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