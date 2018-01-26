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January 26, 2018 / 6:34 PM / 3 days ago

BRIEF-Salisbury Bancorp reports Q4 EPS of $0.39

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 26 (Reuters) - Salisbury Bancorp Inc:

* SALISBURY BANCORP, INC. REPORTS RESULTS FOR FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.39

* QTRLY ‍NET INTEREST AND DIVIDEND INCOME $8 MILLION VERSUS $7.7 MILLION​

* Q4 NET INCOME OF $0.87 PER SHARE EXCLUDING SIGNIFICANT ITEMS

* RESULTS FOR Q4 INCLUDED CHARGE OF $0.16 PER SHARE RELATED TO REMEASUREMENT OF NET DEFERRED TAX ASSETS

* INCURRED LOSSES THIS YEAR ON SALE OF OREO PROPERTIES, BUT NON-PERFORMING ASSETS DECLINED “SIGNIFICANTLY” DURING Q4 Source text for Eikon: Further company coverage:

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