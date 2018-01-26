BRIEF-Salisbury Bancorp reports Q4 EPS of $0.39

Jan 26 (Reuters) - Salisbury Bancorp Inc:
* SALISBURY BANCORP, INC. REPORTS RESULTS FOR FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017
* QTRLY NET INTEREST AND DIVIDEND INCOME $8 MILLION VERSUS $7.7 MILLION
* Q4 NET INCOME OF $0.87 PER SHARE EXCLUDING SIGNIFICANT ITEMS
* RESULTS FOR Q4 INCLUDED CHARGE OF $0.16 PER SHARE RELATED TO REMEASUREMENT OF NET DEFERRED TAX ASSETS
* INCURRED LOSSES THIS YEAR ON SALE OF OREO PROPERTIES, BUT NON-PERFORMING ASSETS DECLINED “SIGNIFICANTLY” DURING Q4 Source text for Eikon: Further company coverage: