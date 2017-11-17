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BRIEF-SANTACRUZ REPORTS TEMPORARY SUSPENSION OF VETA GRANDE MILL OPERATIONS
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November 17, 2017 / 8:09 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-SANTACRUZ REPORTS TEMPORARY SUSPENSION OF VETA GRANDE MILL OPERATIONS

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 17 (Reuters) - Santacruz Silver Mining Ltd:

* SANTACRUZ REPORTS TEMPORARY SUSPENSION OF VETA GRANDE MILL OPERATIONS

* SANTACRUZ SILVER-‍ON NOV 3, MEXICAN ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REQUESTED CO‘S MEXICAN UNIT HOLD VETA GRANDE MINE ENVIRONMENTAL LICENSE DIRECTLY IN ITS NAME​

* SANTACRUZ SILVER-‍PROFEPA ISSUED NOTICE TEMPORARILY SUSPENDING OP OF VETA GRANDE MILL UNTIL APPROPRIATE DOCUMENTATION WAS FILED WITH REGULATORY BODIES​

* SANTACRUZ SILVER MINING - ‍ON NOV 8, COMPANY SUBMITTED ALL APPROPRIATE DOCUMENTS TO PROFEPA AND SECRETARIAT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES​

* SANTACRUZ SILVER - ‍DOCUMENTATION HAS BEEN CONFIRMED BY PROFEPA, SEMARNAT AS BEING IN ORDER; CO EXPECTS IMMINENT RESUMPTION OF OPERATIONS AT VETA GRANDE MILL​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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