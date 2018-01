Jan 23 (Reuters) - Sarawak Plantation Bhd:

* DEC PK PRODUCTION 2,100.03 METRIC TONNE‍​

* DEC FFB PRODUCTION OF 19,599.11 METRIC TONNE; DEC CPO PRODUCTION OF 9,051.71‍​ METRIC TONNE Source text :(bit.ly/2DDkaeU) Further company coverage: (bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)