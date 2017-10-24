FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Saudi Electricity says PIF, SBVF sign MoU on 2030 solar power plan
Sections
Featured
Britain aiming for outline Brexit transition deal by first quarter of 2018
The road to Brexit
Britain aiming for outline Brexit transition deal by first quarter of 2018
Toyota says Brexit "fog" must clear to safeguard UK plant
Autos
Toyota says Brexit "fog" must clear to safeguard UK plant
Canada pushed for Airbus deal as Bombardier courted China
Exclusive
Aerospace
Canada pushed for Airbus deal as Bombardier courted China
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
October 24, 2017 / 9:08 AM / in a day

BRIEF-Saudi Electricity says PIF, SBVF sign MoU on 2030 solar power plan

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 24 (Reuters) - SAUDI ELECTRICITY COMPANY

* ANNOUNCES SIGNING OF MOU BETWEEN PUBLIC INVESTMENT FUND (PIF) AND SOFTBANK VISION FUND (SBVF) ON NEW SOLAR POWER PLAN FOR 2030

* AS PART OF MOU PIF AND SOFT BANK VISION FUND TO DEVELOP 3 GIGAWATT SOLAR POWER IN 2018 THROUGH SAUDI ELECTRICITY CO

* PUBLIC INVESTMENT FUND AND SOFTBANK VISION FUND WILL ESTABLISH SOLAR POWER PRODUCTION AND STORAGE UTILITIES

* SAUDI GOVERNMENT TO RETAIN CONTROLLING STAKE IN CO, PARTIES TO EVALUATE SOFTBANK VISION FUND OWNING LARGE STAKE IN COMPANY

* ALL PARTIES TO COMPLETE REQUIRED STUDIES BY FEBRUARY 28, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.