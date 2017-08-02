BRIEF-Saudi Telecom signs agreement with MCIT to deploy fiber optic broadband services

Aug 2 (Reuters) - Saudi Telecom Company
* SIGNS AGREEMENT OF INITIATIVE TO DEPLOY FIBER OPTIC BROADBAND SERVICES WITH MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
* AGREEMENT COMES UNDER PATRONAGE OF MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY TO STIMULATE INVESTMENT IN BROADBAND SERVICES
* AGREEMENT INCLUDES FINANCIAL SUPPORT AMOUNTING ABOUT 2.7 BILLION RIYALS ; IT IS PAID IN REGULAR INSTALLMENTS ACCORDING TO SCOPE OF WORK CARRIED OUT
* AGREEMENT INCLUDES FINANCIAL SUPPORT AS WELL AS PROVIDING SOME FINANCIAL AND REGULATORY EXEMPTIONS
* OWNERSHIP, OPERATION, MANAGEMENT AND PROVISION OF THESE SERVICES WILL BE FOR COMPANY
* IMPACT WILL BE POSITIVE ON CO IN LONG TERM, BUT IT CANNOT BE DETERMINED ACCURATELY NOW BECAUSE IT DEPENDS ON SPECIFIC AREAS AND IMPLEMENTATION PLANS Source text for Eikon: Further company coverage: