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BRIEF-Savills says proposed acquisition of Aguirre Newman S.A.
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July 28, 2017 / 11:26 AM / 10 days ago

BRIEF-Savills says proposed acquisition of Aguirre Newman S.A.

Reuters Staff

1 Min Read

July 28 (Reuters) - SAVILLS PLC:

* FURTHER BUILDING SCALE OF SAVILLS EUROPEAN REAL ESTATE SERVICES BUSINESS

* DEAL FOR UP TO EUR 67 MILLION PAYABLE IN INSTALMENTS OVER FIVE YEARS FROM COMPLETION

* SAYS PROPOSED ACQUISITION OF AGUIRRE NEWMAN S.A.

* ACQUISITION IS SCHEDULED TO COMPLETE BY 30 NOVEMBER 2017 FOLLOWING SATISFACTION OF CUSTOMARY REGULATORY AND CLOSING CONDITIONS

* SAYS PURCHASE CONSIDERATION WILL BE FUNDED FROM SAVILLS CASH AND EXISTING BANKING FACILITIES Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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