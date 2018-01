Jan 3 (Reuters) - Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Ab :

* SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL) UPDATES TWO OF ITS FINANCIAL TARGETS: NET LTV BELOW 60% AND ICR OF AT LEAST 1.8 TIMES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)