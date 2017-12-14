FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Sberbank CEO says not all major shareholders agree on 50 pct of earnings dividend plan
Sections
Featured
Disney buying Fox film and TV units for $52 billion
business
Disney buying Fox film and TV units for $52 billion
Overton strikes twice as Australia push to 88-2
Sport
Overton strikes twice as Australia push to 88-2
May wins applause from EU leaders for Brexit efforts
May wins applause from EU leaders for Brexit efforts
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News - Americas
December 14, 2017 / 1:24 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Sberbank CEO says not all major shareholders agree on 50 pct of earnings dividend plan

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Sberbank Rossii Pao:

* CEO OF RUSSIA‘S SBERBANK SAYS NOT ALL MAJOR SHAREHOLDERS AGREE ON PAYING 50 PERCENT OF EARNINGS IN DIVIDENDS

* LONDON-RUSSIA‘S SBERBANK CEO SAYS COULD LOWER DIVIDENDS IF WE SEE THERE ARE SHOCKS ON THE WAY

* LONDON-RUSSIAN LENDER SBERBANK‘S CEO SAYS TRYING TO ASSESS LIKELIHOOD AND VARIABILITY OF ADDITIONAL SANCTIONS IS THANKLESS TASK

* LONDON- RUSSIAN LENDER SBERBANK‘S CEO SAYS HE HOPES CURRENT ELECTION CYCLE WILL END WITH ECONOMIC REFORMS ON ALL FRONTS

* SBERBANK EXECUTIVE SAYS WE ARE TALKING TO ALIBABA AND OTHERS AND HOPE THERE WILL IN THE END BE AN AGREEMENT Further company coverage: (Reporting by Dasha Afanasieva)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.