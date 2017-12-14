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BRIEF-Scancell Holdings Says Entered Into Clinical Development Partnership To Develop Immunobody Vaccine
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#Healthcare
December 14, 2017 / 7:54 AM / Updated a day ago

BRIEF-Scancell Holdings Says Entered Into Clinical Development Partnership To Develop Immunobody Vaccine

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Scancell Holdings Plc:

* SCANCELL HOLDINGS PLC - ANNOUNCE THAT THEY HAVE ENTERED INTO A CLINICAL DEVELOPMENT PARTNERSHIP TO DEVELOP SCANCELL‘S IMMUNOBODY® VACCINE, SCIB2

* SCANCELL HOLDINGS PLC - SCIB2 IS FOR TREATMENT OF PATIENTS WITH SOLID TUMOURS, INCLUDING NON-SMALL CELL LUNG CANCER

* SCANCELL HOLDINGS - UNDER TERMS OF CLINICAL DEVELOPMENT PARTNERSHIP, CANCER RESEARCH UK WILL FUND & SPONSOR UK-BASED PHASE 1/2 CLINICAL TRIAL OF SCIB2 Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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