BRIEF-Schindler FY ‍Net Profit Rises By 7.4% To CHF 884 Million​

Feb 16 (Reuters) - SCHINDLER HOLDING AG:
* FY OPERATING PROFIT (EBIT) INCREASED BY 4.8% TO CHF 1 187 MILLION
* FOR 2018, COMPANY AIMS TO ACHIEVE AN INCREASE IN REVENUE OF 3% TO 5%, MEASURED IN LOCAL CURRENCIES
* PROPOSED PAYMENT OF A DIVIDEND OF CHF 4.00 PER REGISTERED SHARE AND PER PARTICIPATION CERTIFICATE
* DECIDED TO CHANGE THE DIVIDEND POLICY AND TO INCREASE THE DIVIDEND PAYOUT RATIO FROM 35% – 45% TO 35% – 65%
* APPOINTED URS SCHEIDEGGER TO THE GROUP EXECUTIVE COMMITTEE AS CFO, EFFECTIVE APRIL 1, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)