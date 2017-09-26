FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Scor continues to pursue "Vision in Action" following recent natural catastrophes
Sections
Featured
UK annual retail sales growth slows to weakest since 2013
economy
UK annual retail sales growth slows to weakest since 2013
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
Markets
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
China's economy shows solid momentum as party meets
china's party congress
China's economy shows solid momentum as party meets
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
September 26, 2017 / 1:50 PM / 23 days ago

BRIEF-Scor continues to pursue "Vision in Action" following recent natural catastrophes

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 26 (Reuters) - Scor SE:

* SCOR CONTINUES TO PURSUE “VISION IN ACTION” FOLLOWING RECENT NATURAL CATASTROPHES

* ‍HURRICANES HARVEY AND IRMA ARE EXPECTED TO REPRESENT AN EARNINGS EVENT RATHER THAN A CAPITAL EVENT FOR SCOR IN Q3 OF 2017​

* IMPACT OF HURRICANE MARIA IS CURRENTLY UNDER ASSESSMENT, BUT IS NOT EXPECTED TO CHANGE THESE PERSPECTIVES

* DIVIDEND POLICY REMAINS UNCHANGED AND SHARE BUYBACK PROGRAM IS MAINTAINED

* ‍AT THIS STAGE GROUP‘S SOLVENCY POSITION REMAINS STRONG AND WITHIN ITS OPTIMAL SOLVENCY RANGE​

* SCOR DOES NOT EXPECT ITS FINANCIAL RATINGS TO BE AFFECTED.

* ‍CAPITAL SHIELD STRATEGY PUT IN PLACE BY GROUP AS ONE OF ITS FOUR CORNERSTONES WILL PROTECT GROUP AS EXPECTED​

* LIKELIHOOD OF CONTINGENT CAPITAL FACILITY BEING TRIGGERED IN 2017 IS EXTREMELY REMOTE

* ‍CAPITAL SHIELD WILL REMAIN EFFECTIVE TO PROTECT GROUP FROM OCCURRENCE OF FURTHER EVENTS IN 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.