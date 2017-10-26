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BRIEF-Scor Q3 net income turns to loss of 267 million euros
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October 26, 2017 / 5:42 AM / a day ago

BRIEF-Scor Q3 net income turns to loss of 267 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 26 (Reuters) - SCOR

* ‍ESTIMATED SOLVENCY RATIO STANDS AT APPROXIMATELY 213% AS AT 30 SEPTEMBER 2017​

* Q3 GROSS WRITTEN PREMIUMS EUR ‍​3.6 BILLION VERSUS EUR 3.5 BILLION YEAR AGO

* Q3 NET LOSS EUR ‍​267 MILLION VERSUS PROFIT OF EUR 163 MILLION YEAR AGO

* ‍Q3 IS MARKED BY AN EXCEPTIONAL SERIES OF LARGE NATURAL CATASTROPHES, WITH HURRICANES HARVEY, IRMA AND MARIA AND EARTHQUAKES IN MEXICO LEADING TO A COST OF EUR 430 MILLION NET OF RETROCESSION AND TAX

* Q3 P&C COMBINED RATIO OF ‍​136.7 PERCENT VERSUS 91.4 PERCENT YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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