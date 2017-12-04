FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Scorpio Bulkers Announces A Commitment For A New Loan Facility And The Agreement To Modify A Contract To Acquire A Single Ultramax Vessel
Sections
Featured
Facebook rolls out messenger app for kids under 13
Technology
Facebook rolls out messenger app for kids under 13
England lose openers after steady start to Adelaide chase
Sport
England lose openers after steady start to Adelaide chase
The battle against Islamic State
wider image
The battle against Islamic State
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Mergers & Acquisitons - Americas
December 4, 2017 / 11:33 AM / Updated a day ago

BRIEF-Scorpio Bulkers Announces A Commitment For A New Loan Facility And The Agreement To Modify A Contract To Acquire A Single Ultramax Vessel

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - Scorpio Bulkers Inc:

* SCORPIO BULKERS INC. ANNOUNCES A COMMITMENT FOR A NEW LOAN FACILITY AND THE AGREEMENT TO MODIFY A CONTRACT TO ACQUIRE A SINGLE ULTRAMAX VESSEL

* SCORPIO BULKERS INC - ‍COMPANY HAS RECEIVED A COMMITMENT FROM A EUROPEAN FINANCIAL INSTITUTION FOR A LOAN FACILITY OF UP TO $38.7 MILLION​

* SCORPIO BULKERS INC - ‍LOAN FACILITY TO BE USED TO FINANCE UP TO 60% OF MARKET VALUE OF 3 ULTRAMAX DRY BULK VESSELS CO HAS RECENTLY AGREED TO ACQUIRE​

* SCORPIO BULKERS - AGREED TO MODIFY PREVIOUSLY ANNOUNCED CONTRACT WITH UNAFFILIATED THIRD PARTY TO ACQUIRE 2015 CHINESE BUILT ULTRAMAX DRY BULK VESSEL​

* SCORPIO BULKERS INC - ‍WILL NOW INCLUDE IN TOTAL CONSIDERATION FOR 2015 CHINESE BUILT ULTRAMAX DRY BULK VESSEL ​910,802 COMMON SHARES OF CO Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.