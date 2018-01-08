BRIEF-Seagate Technology Sees Q2 Revenue About $2.9 Bln

Jan 8 (Reuters) - Seagate Technology Plc:
* SEES Q2 GAAP AND NON-GAAP GROSS MARGIN OF ABOUT 30 PERCENT
* SEAGATE SEES Q2 EXABYTE SHIPMENTS OF APPROXIMATELY 88 EXABYTES
* SEAGATE TECHNOLOGY ANNOUNCES PRELIMINARY FINANCIAL INFORMATION FOR FISCAL SECOND QUARTER 2018 AND COMPLETION OF LONG-TERM NAND SUPPLY AGREEMENT WITH TOSHIBA MEMORY CORPORATION
* SEAGATE - GAAP AND NON-GAAP OPERATING. EXPENSES FOR DEC. QUARTER EXPECTED TO BE ABOUT $444 MILLION AND $390 MILLION RESPECTIVELY
* Q2 REVENUE VIEW $2.74 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: