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BRIEF-Sensorion amends existing convertible notes program under more favorable terms
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July 3, 2017 / 4:52 PM / a month ago

BRIEF-Sensorion amends existing convertible notes program under more favorable terms

Reuters Staff

1 Min Read

July 3 (Reuters) - SENSORION SA:

* SENSORION AMENDS EXISTING CONVERTIBLE NOTES PROGRAM UNDER MORE FAVORABLE TERMS WITH €10 MILLION IN FINANCING

* FINANCING TO BE UTILIZED TO FUND ONGOING PHASE 2 TRIAL OF SENS-111 IN ACUTE UNILATERAL VESTIBULAR DYSFUNCTION

* FINANCING TO BE UTILIZED TO FUND INITIATION OF PHASE 2 STUDY OF SENS-401

* AMENDED ITS EXISTING CONVERTIBLE NOTES PROGRAM WITH YORKVILLE ADVISORS GLOBAL, LP, A US INVESTMENT MANAGER SOURCE TEXT FOR EIKON: FURTHER COMPANY COVERAGE: (Gdynia Newsroom:)

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