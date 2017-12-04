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BRIEF-Sententia Capital Management Llc Reports A 5.24% Stake In Rubicon Technology Inc
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December 4, 2017 / 9:13 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Sententia Capital Management Llc Reports A 5.24% Stake In Rubicon Technology Inc

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - Rubicon Technology Inc:

* SENTENTIA CAPITAL MANAGEMENT LLC REPORTS A 5.24% STAKE IN RUBICON TECHNOLOGY INC AS OF NOVEMBER 24, 2017 - SEC FILING

* ‍SENTENTIA CAPITAL MANAGEMENT LLC​ SAYS PURCHASED RUBICON TECHNOLOGY INC SHARES BASED ON BELIEF THAT SHARES, WHEN PURCHASED, WERE “UNDERVALUED”

* ‍SENTENTIA CAPITAL MANAGEMENT LLC​ SAYS SENT A LETTER TO RUBICON TECHNOLOGY BOARD, DATED NOVEMBER 27, WITH A PROPOSAL FOR BOARD REPRESENTATION Source text (bit.ly/2kmdkTc) Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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