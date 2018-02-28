BRIEF-Sequential Brands Group Reports Q4 GAAP Loss Per Share Of $2.58

Feb 28 (Reuters) - Sequential Brands Group Inc:
* SEQUENTIAL BRANDS GROUP ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.12
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.13, REVENUE VIEW $46.7 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* REFINANCING EFFORTS CONTINUE TO PROGRESS AND REMAIN ON TRACK WITH AN EARLY 2018 REFINANCING
* TAX REFORM IMPACT WAS A $132.4 MILLION NON-CASH POSITIVE BENEFIT IN Q4
* GOODWILL ADJUSTMENT REPRESENTS A ONE-TIME, NON-CASH CHARGE OF $304.1 MILLION IN QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)