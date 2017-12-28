FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Seritage Refinances Existing $200 Mln Unsecured Term Loan Loan Facility With New $200 Mln Unsecured Term Loan Facility
Sections
Featured
In a hospital ward in Yemen, the collapse of a nation
Special Report
Yemen
In a hospital ward in Yemen, the collapse of a nation
Beijing may be starting to win its battle against smog
China
Beijing may be starting to win its battle against smog
Photos of the week
Pictures
Photos of the week
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Bonds News
December 28, 2017 / 11:41 AM / a day ago

BRIEF-Seritage Refinances Existing $200 Mln Unsecured Term Loan Loan Facility With New $200 Mln Unsecured Term Loan Facility

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 28 (Reuters) - Seritage Growth Properties:

* SERITAGE GROWTH PROPERTIES- REFINANCED EXISTING $200 MILLION UNSECURED TERM LOAN LOAN FACILITY WITH NEW $200 MILLION UNSECURED TERM LOAN FACILITY - SEC FILING

* SERITAGE GROWTH PROPERTIES - EXPECTS TO USE PROCEEDS OF NEW LOAN FACILITY TO REFINANCE EXISTING FACILITY, TO FUND REDEVELOPMENT PROJECTS - SEC FILING

* SERITAGE-NEW FACILITY WILL MATURE EARLIER OF DEC 31, 2018 & DATE ON WHICH INDEBTEDNESS UNDER CO'S EXISTING MORTGAGE, MEZZANINE FACILITIES FULLY REPAID Source text: (bit.ly/2CjQyjN) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.