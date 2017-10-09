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BRIEF-SEVEN STARS CLOUD NAMES BRUNO WU AS CEO
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October 9, 2017 / 1:22 PM / in 10 days

BRIEF-SEVEN STARS CLOUD NAMES BRUNO WU AS CEO

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 9 (Reuters) - Seven Stars Cloud Group Inc:

* SEVEN STARS CLOUD NAMES BRUNO WU AS CEO AND ROBERT G. BENYA AS DIRECTOR, PRESIDENT & CHIEF REVENUE OFFICER

* SAYS CEO BING YANG RESIGNED

* SEVEN STARS CLOUD GROUP INC - ‍CEO BING YANG TO RESIGN EFFECTIVE IMMEDIATELY​

* SEVEN STARS CLOUD GROUP INC - ‍BRUNO WU WILL CONTINUE IN HIS ROLE AS CHAIRMAN AND BECOME CO‘S NEXT CEO, SUCCEEDING BING YANG

* SEVEN STARS CLOUD GROUP INC - ‍CURRENT DIRECTOR SEAN WANG TO RESIGN EFFECTIVE IMMEDIATELY​

* SEVEN STARS CLOUD GROUP INC - ‍SEAN WANG AND BING YANG WILL REMAIN IN ADVISORY ROLES WITH SSC UNTIL END OF 2017 TO ASSIST WITH TRANSITIONS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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